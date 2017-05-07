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عبد الغني هندي: مستشار الطيب تخطى الخطوط الحمراء.. ويجب محاسبته

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عبد الغني هندي: مستشار الطيب تخطى الخطوط الحمراء.. ويجب محاسبته عبد الغني هندي: مستشار الطيب تخطى الخطوط الحمراء.. ويجب محاسبته

التحرير

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أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، واستبعاد محمد أبو هاشم، أقدم نواب لرئيس جامعة الأزهر، «مخالف للقانون».

وأوضح «هندي» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا يليق أن يخرج قرارًا بتعيين رئيس لجامعة الأزهر بالليل، وأنه كان يتعين أن يرشح مجلس الجامعة أسماء لرئاستها، وبدوره يرفع إلى المجلس الأعلى للأزهر، ويقوم الأخير برفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار وفقا للقانون واللوائح المنظمة لتعيين رئيس جامعة الأزهر».

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وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرر إعفاء الدكتور أحمد حسني من منصبه كرئيس لجامعة الأزهر، على خلفية وصف الأخير للباحث إسلام بحيري بـ«المرتد»، وتعيين الدكتور المحرصاوي، قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، الأمر الذي تسبب في غضب الدكتور محمد أبو هاشم باعتباره الأحق في رئاسة الجامعة. 

وأشار إلى أن تجاوزات محمد عبد السلام، المستشار القانوني للدكتور أحمد الطيب، تخطت كل الخطوط الحمراء -على حد قوله- مؤكدًا أنه يجب محاسبة الأخير، بعد أن تسبب في إحراج الطيب، بمخالفته كل الوائح.

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التحرير

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