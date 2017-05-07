«دنيا» سبب شهرتنا ونتمنى العمل مع «هيفاء».. أبرز 10 تصريحات لـ«بوي باند»

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"بوي باند" فريق غنائى مكون من 3 شباب في العشرينات من عمرهم هم هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال برز مؤخرًا على الساحة الفنية خاصة بعد نجاح أغنيته الأخيرة بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم بأغنية "المصالح"، وقد حل الفريق ضيفًا على برنامج "تلاتة فى واحد" الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف عبر فضائية "أون تى فى" والذين كشفوا خلال الحلقة عن العديد من المعلومات عن الفرقة نرصدها بالتقرير التالى..

1- بدايات "بوي باند"

تحدث الفنان والمنتج هشام جمال عن الأشخاص المشجعين لفرقته منذ ظهورها على الساحة الفنية، وكان أبرزهم الشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنانة دنيا سمير غانم، وأضاف هشام قائلًا: "أمير من يوم ما بدأنا معاه لحد النهارده عمره ما أخد مننا ولا جنيه مع إنه أغلى شاعر في مصر عشان هو مؤمن بموهبتنا ولأنه فنان متهموش فكرة المادة"، وتابع حديثه عن دنيا قائلًا: "كانت بتدعمنا من أول ما بدأنا الباند وكانت بتيجي تسمعنا وتفرح جدًا.. وأول ما سمعت أغنية "مصالح" صممت تغنيها معانا واتشهرنا أول ما غنينا معاها".

2- جوابات الحب

حكى محمد فؤاد أحد أعضاء الـ"باند" عن قصة حبه لزميلته بالصف الأول الابتدائي، قائلاً: "كنا لسة متعلمين كتابة كتبتلها بالقلم الأحمر أحبك قطعتها.. قالتلي بعد كده ممكن تكتبلي تاني واديتها لمدرسة فعملتلي ساعتها استدعاء ولي أمر".

3- ذكريات المدرسة

وصف هشام جمال نفسه وقت أن كان طفلاً بـ"الشقي"، وتابع أنه كان طالبًا مجتهدًا بالمدرسة ولم يفوت أي نشاط فني، وكان دائمًا المتحكم في الفرقة الغنائية رغم وجود المدرسين، ومازحته شيماء قائلة: "كنت منتج من يومك".. وذكر موقفًا ساخرًا له وقت الدراسة لمطاردة فتاة له قائلاً: "وأنا صغير كان فيه بنت مش حلوة بتحبني بس أختها كانت أحلى منها، فكنت بقولها هاتيلنا أكل عشان أقعد مع أختها".

4- حقيقة صلة القرابة بين هشام وإسعاد يونس

كشف هشام جمال عن حقيقة الشائعات التي تعرض لها منذ انتشاره على الساحة الفنية، وأبرزها صلة القرابة التي تجمعه بالفنانة إسعاد يونس والتي كانت أكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع قائلاً: "مفيش أي صلة قرابة تجمعني بأحد في الوسط الفني أو أي حد مشهور.. الفنانة إسعاد يونس تبنتني فنيًّا لما كان عمري 16 سنة وكانت بتخليني أحضر عروضها وهو ده اللي اداني ثقة في نفسي ووطد علاقتي بيها"، لافتًا إلى أنه عندما أنشأ شركة إنتاجية موسيقية أصرت إسعاد على مشاركته، واستطرد: "حسيت بعد كده إني دخلت مدرسة فنية اسمها إسعاد يونس واتعلمت منها كتير وده خلى علاقتي بابنها عمر الخواجة تقوى وبقينا أكتر من أصحاب".

5- بكره شكلي

سألت شيماء الـ"باند" عما يرغبون تغييره في شكلهم وإطلالتهم، وكانت أغرب إجابة لهشام الذي قال: "انا بكره شكلي"، بينما مدح جمال في أنفه وفؤاد كان معجبًا بشعره، واستطردوا الحديث عن أكثر صفة أرادوا أن تتغير بشخصيتهم، وكانت "قلة تركيز" فؤاد و"عصبية" هشام.

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6- أكتر حاجة بحبها الغنا

وضعت شيماء خيارات، "الغناء، الإخراج، التلحين، الإنتاج" أمام هشام ليختار من بينها، واختار هشام الغناء قائلاً: "أنا بحب أعمل كل ده بس أكتر حاجة بحبها الغنا وخصوصًا على المسرح".

7- أحمد حلمي الفنان المفضل

رجّح فريق "بوي باند" الفنان أحمد حلمي لتقديم أغنية بأحد أفلامه، وذلك إجابة على سؤال شيماء الافتراضي بخصوص من يودون الغناء في عمل فني خاص به وكان من بين الفنانين: "أحمد حلمي، أحمد مكي، وأحمد السقا".

8- يتمنون تقديم دويتو غنائي مع هذه الفنانة

بسؤال افتراضي من شيماء عما إذا كانوا من نجوم "الزمن الجميل" وأتيحت أمامهم فرصة للعمل مع إحدى هؤلاء الفنانات منهم: شادية، سعاد حسني، صباح اختاروا "شادية"، وكشف هشام عن السبب قائلاً: شادية مطربة جميلة ورهيبة في التمثيل ودمها خفيف قوي"، وعبّر هشام عن أمنيته في تقديم دويتو غنائي لـ"بوي باند" مع الفنانة هيفاء وهبي.

9- لم يساعدني أهلي

صرّح هشام جمال عن بداياته قبل معرفته بأعضاء فريقه، قائلاً: "أول مكان بدأت فيه كان تكلفته 6 آلاف جنيه، ولم يساعدني أهلي في أي شيء كما قيل".

10- حقيقة ارتباط هشام بهنا الزاهد

من ضمن الأسئلة الافتراضية، سؤل الفريق عن عروس تمنوا الزواج منها من داخل الوسط الفني، وصمم هشام على زواجه من الفنانة هيفاء وهبي قبل عرض الاختيارات، وتبعه فؤاد وجمال في اختياره، حتى وضعته شيماء في خيار بين هيفاء والفنانة هنا الزاهد، ليختار هنا فى النهاية، مؤكدًا على لارغم من ذلك بأنه لا تربطه أي علاقة من الوسط وكلها مجرد شائعات، والجدير بالذكر أنه روّجت حوله شائعة حول ارتباطه بالزاهد خاصة بعد تداول أكثر من صورة تجمعهما على مواقع "السوشيال ميديا".