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ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

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ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، صاحب شركة مطلوب التنفيذ عليه في 70 حكمًا قضائيًا بالحبس.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط، "أسامة.م"، 45 سنة، صاحب شركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، ومطلوب التنفيذ عليه في 70 حكم حبس جزئي ومستأنف "تبديد، شيك، خيانة أمانة" بإجمالي حبس 94 سنة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية قبله.

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