بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

كتبت- ميرا ماهر

أقيم أمس، السبت، فعاليات مهرجان كايرو بايتس بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، والذي استمرت أحداثه على مدار يومين.

حضر الاحتفال العديد من الشخصيات العامة مثل الممثلة داليا البحيري والشيف يسري والشيف الشربيني، بالإضافة إلى الإعلامي شريف مدكور والممثل فراس سعيد.

تنوعت أحداث المهرجان ما بين مسابقات الطهي والألعاب، بالإضافة إلى وجود العديد من عينات الطعام والتي تم توزيعها مجاناً للحاضرين.

أحيا الحفل فرقة "ليالينا الحلوة" والتي قدمت العديد من الأغاني القديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.