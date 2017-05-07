بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، المقر الجديد لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية "FLD"، بنادي الجامعة في مدينة بورفؤاد.

قال "شاهين"، في كلمته خلال الافتتاح، إن المركز يهدف إلى إحداث عملية تطوير وتحديث للمنظومة التعليمية بالجامعة؛ لأنه يركز على أهم مكوناتها وهي الموارد البشرية سواء أعضاء هيئة تدريس أو قيادات جامعية.

وأشار "شاهين" إلى أن المركز سيكون ضمن المقومات التي سيعتمد عليها المرحلة المقبلة لتحقيق هدفه في إحداث نقلة نوعية بالجامعة لتحويلها من جامعة تقليدية إلى جامعة ترقى للمستوى العالمي، من حيث أساليب التدريس وتوظيف تكنولوجيا المعلومات بجانب مستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية التي تساهم بشكل ايجابي في التطوير، مشددًا على ضرورة التكامل والتعاون بين جميع وحدات الجامعة لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة.

وكرّم رئيس الجامعة الدكتور محمد زين، مدير المركز السابق، على جهوده خلال الفترة الماضية بجانب أعضاء الجهاز الإداري بالمركز، ثم قدم التهنئة للدكتورة نجاة صلاح سلامة، على توليها منصب مدير المركز الجديد، متمنيًا لها ولجميع مدربي ومشرفي المركز التوفيق خلال الفترة المقبلة.

حضر افتتاح المركز الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.