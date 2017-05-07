وزير الكهرباء من الإسكندرية: افتتاح 3 محطات عملاقة مايو المقبل

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك ثلاث محطات كهرباء عملاقة تدخل الخدمة في شهر مايو من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا قدرات احتياطية كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير أن تلك المحطات الجديدة هى "البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة"، لافتًا إلى أن دخول تلك المحطات العملاقة للخدمة سوف يوفر 14 ألف و400 ميجا وهو رقم كبير يمثل حوالي 45% من قيمة الحمل المطلوب.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الأحد، لحضور توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المحطات النووية والأكاديمية.

وأكد وزير الكهرباء أن مصر وصلت لمرحلة من الاستقرار الآمن فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات في مناطق الدلتا والصعيد فيما يتعلق بتطوير شبكات النقل والتوزيع وسيتم القضاء عليها فى القريب العاجل، على حد قوله.