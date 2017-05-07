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ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

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ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

مصراوي Masrawy

ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، 7 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة طهطا.

وردت معلومات للعميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب، بحثاً عن الآثار بمنزل ملك أحمد أبو الفضل حسان، الكائن بشارع الجهاد ببندر طهطا.

تم استهداف المنزل بحملة مكبرة ضمت النقيبين أحمد الكاشف وعبد العزيز الضبع، معاونا مباحث قسم شرطة طهطا، وتبين عدم تواجد مالك المنزل، وضبط نجل مالك المنزل الأمير أحمد أبو الفضل، وصابر محمد جابر، وطاهر محمد عبد الرسول، ومحمد صابر محمد، يقيمون بدائرة القسم، ومسعود ناجي توفيق، يقيم يدائرة مركز سوهاج، ومحمد علي أبوضيف، وحسين أحمد محمد، يقيمان بدائرة مركز طهطا.

وتبين وجود حفرة بعمق 6 أمتار وبقطر مترين تقريباً، وأدوات الحفر المستخدمة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط مالك المنزل، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1104 إداري القسم لسنة 2017.

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