الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل

القدس - (د ب أ):

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التصعيد الأخير في العلاقات الثنائية بين بلاده وإسرائيل خلال زيارته لها.

وقال اليوم الأحد في القدس: "لسنا بحاجة لقواعد جديدة، ولا يتعين علينا أيضا فرض أي قيود"، مشيرا إلى الضجة التي حدثت خلال زيارة وزير الخارجية الاتحادي زيجمار جابرييل، عندما ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات معه بعد التقاء جابريل بمنظمات منتقدة للحكومة الإسرائيلية.

وشدد شتاينماير خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على ضرورة أن يكون هناك "حوار صادق ومفتوح".

وشدد شتاينماير الذي يعتزم الالتقاء مع نتنياهو بعد ظهر اليوم أيضا على مطلب حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وقال إن ذلك "المنظور الوحيد الذي لا يزال يمكن تصوره" ولابد من العمل عليه، وقال: "أية حلول أخرى ليست متاحة"، لافتا إلى أن الوضع الحالي بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا ينقل سوى شعورا زائفا بالأمان.