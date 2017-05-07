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ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية

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ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية

مصراوي Masrawy

ضبط كيلو فودو وهيروين

كتب فتحي عمر وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الفودو والهيروين وزنت حوالي كيلو جرام.

البداية أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية، بشارع مصنع الورق ـ دائرة القسم، فاشتبهت في "حساد.د"، 21 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم 843 لسنة 2017م الشرابية "مشاجرة".

وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من نبات الفودو المخدر وزنت ٩٥٠ جرام وكمية من مسحوق الهيروين وزنت ٥ جرام".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من مُتحصلات تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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