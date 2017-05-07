نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها

كتب- محمود مصطفى:

قدم الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، الأحد، التماسا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للمطالبة بتكليفه برئاسة الجامعة، بصفته أقدم النواب.

وكلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسني.

وقال أبوهاشم- في تصريحات لمصراوي، الأحد- إن ندب المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر مخالف للقانون، الذي ينص على: "أن يتولى منصب رئيس الجامعة أقدم النواب".

من المقرر، أن يعقد عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بمدينة نصر، لبحث اتخاذ الخطوات التصعيدية ضد قرار تعيين المحرصاوي رئيسا للجامعة.