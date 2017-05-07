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بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان

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مصراوي Masrawy

وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (1)وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (1)

وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (2)وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (2)

وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (3)وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (3)

وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (4)وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (4)

وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (5)وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان (5)

كتبت- مادي غيث:

زار وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة وفروعه، محمية وادى الريان، ومتحف وادي الحيتان بالفيوم، اليوم الأحد، بمشاركة وحدة المرأة بوزارة البيئة ولجانها الإقليمية وممثلي الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والشرقية.

تأتي تلك الزيارة في إطار إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية، وإعلان يوم البيئة العالمي لربط الإنسان بالطبيعة، وإيمانا بأهمية مشاركة الهيئات والمنظمات المهتمة بالمرأة في قضايا حماية الطبيعة.

شمل برنامج الزيارة، التعرف على معالم وادي الريان، ومتحف وادي الحيتان، وزيارة معرض المنتجات اليدوية بقرية تونس.

من جانبهم، أبدى المشاركون إعجابهم بالمحميات، وأهميتها كتراث وطني وطبيعي، كما أشادوا بجهد الوزارة في الاهتمام بالمواقع، وإدارتها بصورة مشرفة لمصر أمام العالم.

يذكر أن محمية وادي الريان، تم إعلانها عام 1989، تبلغ مساحتها 1759كم2، وتتميز منطقة وادى الريان ببيئتها الصحراوية المتكاملة، بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية، ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة كما أن منطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث.

ويضم وادى الريان مناطق مهمة تشمل منطقة الشلالات ومنطقة الريان و منطقة جبل الريان و جبل المشجبيجة ومتحف وادى الحيتان، وهى منطقة للحفريات فى الشمال الغربى لمحمية وادى الريان، ويرجع عمرها إلى حوالى 40 مليون عام، وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التى تعتبر متحفاً مفتوحاً، كما يوجد نبات الشورة متحجر داخل صخور لينة.

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