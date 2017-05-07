جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر جهودها، لكشف غموض مقتل مدرس بعدة طعنات، أمام منزله بقرية القرايا التابعة لدائرة مركز شرطة إسنا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد حسني الشرقاوي، مأمور مركز شرطة إسنا، بالعثور على جثة مدرس أمام منزله بقرية القرايا بدائرة مركز إسنا.

انتقل الرائد أحمد العيوطي، رئيس مباحث المركز، وتبين أن المجنى عليه سعيد صلاح محمد حسانين، في العقد الرابع من العمر، يعمل مدرسا، وتم طعنه بالصدر والرأس أمام منزله.

تم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى إسنا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.