ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر

البحر الأحمر ـ أحمد عوض:

ضبطت مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر، اليوم الأحد، 4 منقبين عن الذهب، بحوزتهم 84 جوالًا من الكوارتز، الذي يحتوي على خام الذهب.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بضبط 4 منقبين عن الذهب، وبحوزتهم 84 جوالًا من الكوارتز المشتبه في اختلاطه بخام الذهب، تزن حوالي 4 أطنان، كما عثر بحوزتهم على سيارتي دفع رباعي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.