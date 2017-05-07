ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر

ضبط 4 منقبين عن الذهب
البحر الأحمر ـ أحمد عوض:
ضبطت مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر، اليوم الأحد، 4 منقبين عن الذهب، بحوزتهم 84 جوالًا من الكوارتز، الذي يحتوي على خام الذهب.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بضبط 4 منقبين عن الذهب، وبحوزتهم 84 جوالًا من الكوارتز المشتبه في اختلاطه بخام الذهب، تزن حوالي 4 أطنان، كما عثر بحوزتهم على سيارتي دفع رباعي.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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