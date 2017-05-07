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بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا

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مصراوي Masrawy

حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبريحركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري

حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (4)حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (4)

حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (2)حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (2)

حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (1)حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري (1)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الشاحنات من وإلى مينائى الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية دون تأثير لإغلاق كوبري 27 جزئيًا.

وأكد "الغندور" استمرار دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء من خلال جميع "مطالع ومنازل.. كوبرى 27"، عدا مطلع الكوبرى من شارع البيهقي، فتم غلقه أمام القادم من شارع المكس؛ بسبب حدوث هبوط بأرضي الكوبري.

وأوضح المتحدث باسم الميناء، أن أعمال رفع كفاءة كوبري 27 التي تمت مؤخرًا لم تتضمن هذا المطلع الذي أنشئ عام 1991، لافتًا إلى البدء في إصلاحه بمعرفة إحدي الشركات المختصة، تحت إشراف لجنة من كلية الهنسة جامعة الإسكندرية.

يشار إلى أن اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الاسكندرية، أصدر قرارًا، أمس السبت، بإغلاق جزئى لكوبرى 27 بمنطقة القباري، بسبب حدوث انهيار بأرضية الكوبرى بمساحة 3×1.5 متر وسقوط الطبقة الخرسانية أسفل الكوبري.

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