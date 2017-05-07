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استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا

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استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا

مصراوي Masrawy

استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب

أسوان ـ إيهاب عمران:

تابع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مع مديري الشباب والرياضة والقوى العاملة بالمحافظة، اليوم الأحد، الترتيبات والتجهيزات النهائية لتنظيم ملتقى توظيف الشباب، غدًا الإثنين، بمركز شباب مدينة كوم أمبو، بمشاركة 29 شركة وجهة، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد محافظ أسوان أن تكاتف قوى المجتمع لمواجهة تحديات البطالة هو السبيل الوحيد لتوفير أكبر فرص عمل للشباب، بتعاون مؤسسات وأجهزة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحقيق التكامل لوضع خريطة لفرص العمل المتاحة في مختلف المجالات وطرحها للشباب أولاً بأول.

ولفت إلى أنه في ضوء نتائج هذا الملتقى، سيتم تنظيم ملتقيات لتشغيل الشباب شهرياً في مدن المحافظة بالتناوب، وخاصة بعد حصر أعداد الشباب المشاركين فيه، لطلب الحصول على فرص عمل، مقارنة بعدد الشباب الذين تم تشغيلهم بالفعل، علاوة على مراجعة ومتابعة اختيار الشركات الجادة في هذا الاتجاه.

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