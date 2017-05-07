4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت رئاسة مركز باريس بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي لقرية عدن بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وقال عادل عباس، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، اليوم الأحد لـ"مصراوي"، إن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع وخطوط انحدار ومحطة معالجة، لخدمة أهالي القرية، للانتهاء منه مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف عباس، أن المركز يواصل إنشاء مقر للوحدة المحلية بقرية "عدن" على مساحة 40مترا بتكلفة مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 20% من الأعمال الإنشائية، للانتهاء من المشروع مطلع يوليو المقبل.