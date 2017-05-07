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بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة

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بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة

مصراوي Masrawy

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حركة تعيينات جديدة لرؤساء إدارات بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية العالية الخاصة.

جاء ذلك بعد تأشير الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على قائمة التعينات.

وبحسب بيان لوزراة التعليم العالي، فإن القائمة تضمنت الآتي: الدكتور مجدي محمد متولي، رئيسا لمجلس إدارة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس، والدكتور على محمد محمود، رئيسا لمجلس إدارة معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة، بالإضافة إلى الدكتور محمد على محجوب، رئيسا لمجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية.

كما أعلنت الوزارة عن تعينات أخري لأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية العالية الخاصة، حيث أصدر "عبد الغفار" قرارات بتعيين خمسة أستاذة مساعدين، وخمسة عشر مدرساً، وثمانية مدرساً مساعداً، بالإضافة إلى عدد 23 معيداً.

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