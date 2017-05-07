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ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب

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ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، موظف هارب من تنفيذ ١٧ حكمًا قضائيًا بالحبس.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، من ضبط "أحمد.م"، 40 سنة، موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكم حبس جزئي وغرامات "مباني، وتبديد" بإجمالي 6 سنوات حبس وإجمالي غرامات مستحقة بلغت 5 مليون 112 ألف جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية قبله.

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مصراوي Masrawy

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