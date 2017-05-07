تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

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بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الكريم، حيث تتنافس المحال والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم أفضل العروض المناسبة على السلع الغذائية.

وتعتمد غالبية الأسر المصرية على عروض السلاسل التجارية الكبرى خلال شهر رمضان، خاصة وأنها توفر كافة احتياجاتهم من السلع، وبأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المادية.

وشملت عروض السلاسل التجارية على (سلع غذائية، وخضروات، وفاكهة) إلى جانب اللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة تراوحت ما بين نحو 15 إلى 30%.

-السلع الغذائية

سجل سعر زيت كريستال 3 لتر نحو 57.95 جنيه، مقارنة بنحو 63 جنيها في المحال وبقالي التموين، وسجل سعر زجاجة زيت سمارت 800 مل نحو 12.75 جنيه، مقارنة بنحو 13.95 جنيه، وسجل سعر زيت عافية 2 لتر نحو 49.45 جنيه، مقارنة بنحو 53 جنيها.

بينما سجّل سعر كيس الأرز 5 كيلو نحو 39.5 جنيه، مقارنة بنحو 56.25 جنيها، وسجل سعر كيلو الأرز نحو 8.45 جنيه، مقارنة بنحو 11.50 جنيه.

فيما تراوح سعر عبوة سمن مرجانة وزن 500 جم نحو 8.95 جنيه، مقارنة بنحو 10.95 جنيه، وسجل سعر عبوة سمن الهانم وزن 1.5 كجم نحو 33.45 جنيه، مقارنة بنحو 35.95 جنيه، وسجل سعر عبوة سمنة فيرن وزن 1.4 كجم نحو 132 جنيها، مقارنة بنحو 140 جنيها.

وبلغ سعر كيس مكرونة "جميلة" وزن 350 جم نحو 1.95 جنيه، مقارنة بنحو 2.75 جنيه، وسجل سعر 3 أكياس مكرونة "الملكة" نحو وزن 350 جم نحو 9.95 جنيه، مقارنة بنحو 11.35 جنيه، فيما سجل سعر كيس مكرونة "ريجينا" وزن 400 جم نحو 5.95 جنيه، مقارنة بنحو 7.95 جنيه.

وسجل سعر عبوة الصلصة 380 جم نحو 10.95 جنيه، مقارنة بنحو 18.5 جنيه، وسجل سعر كيلو السكر نحو 10 جنيهات، فيما بلغ سعر عبوة شاى ليبتون 37.95 جنيه، مقارنة بنحو 38.75 جنيه.

-منتجات الألبان

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سجل سعر عبوة اللبن المعبأ 900 جم 12 جنيها، وسجل سعر عبوة لبن البودرة 1.8 كجم نحو 144.95 جنيه، مقارنة بنحو 215 جنيها.

أما سعر كيلو الجبن الأبيض فقد سجل نحو 19.95 جنيه، مقارنة بنحو 25.95 جنيها، وسجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 57.95 جنيه، مقارنة بنحو 69.95 جنيه، وسجل سعر كيلو الزبدة نحو 39.95 جنيه، مقارنة بنحو 59.95 جنيه.

-اللحوم والدواجن

سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 99.95 جنيه، مقارنة بنحو 109.95 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البقرى مكعبات نحو 104.95 جنيه، مقارنة بنحو 114.95 جنيه.

وسجل سعر كيلو الدجاج الصدور نحو 42.95 جنيه، مقارنة بنحو 49.95 جنيه، وسجل سعر كيلو أوراك الدجاج نحو 41.95 جنيه، مقارنة بنحو 48.95، وسجل سعر كيلو صدور الرومي نحو 69.95، مقارنة بنحو 79.95.

-الياميش

يبلغ سعر كيلو جوز الهند نحو 54.95 جنيه، مقارنة بنحو 64.95 جنيه، وسجل سعر كيلو الزبيب المصري نحو 39.95 جنيه، مقارنة بنحو 45.95، بينما سجل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 52.95 جنيه، مقارنة بنحو 59.95 جنيه، وسجل سعر كيلو القراصيا نحو 69.95 جنيه، مقارنة بنحو 79.95 جنيه، وسجل سعر كيلو المشمشية نحو 89.95 جنيه، مقارنة بنحو 114 جنيها، وسجل سعر كيلو البلح الجاف نحو 7.5 جنيه، مقارنة بنحو 9.95 جنيه، وسجل سعر عبوة قمر الدين 400 جم نحو 16.95 جنيه، مقارنة بنحو 24.95، وسجل سعر اللوز 250 جم نحو 50 جنيهًا، مقارنة بنحو 63 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السوداني المقشر نحو 29.59 جنيه، مقارنة بنحو 39.45 جنيه، وسجل سعر عبوة عين الجمل 250 جم نحو 57.5 جنيه، مقارنة بنحو 63.75 جنيه.

-شنط رمضان

اختلفت محتويات الشنط الرمضانية من مكان لآخر، ويتراوح سعرها ما بين نحو 55 إلى 60 جنيها بالنسبة للحجم الصغير، بينما يتراوح سعر الحجم الكبير ما بين نحو 100 إلى 200 جنيها.

وتحتوى الشنطة الصغيرة على 2 عبوة مكرونة وزن 350 جرام ، وكيلو أرز، وعبوة زيت خليط وزنها 800 مل، بالإضافة إلى كيس كيلو سكر، وعبوة سمن نباتي وزنها 350 جرام، فضلًا عن عبوة فول وزنها 400 جرام، وعبوة شاي 40 جرام، وتباع بنحو 54.95 جنيه، فيما تضم الشنطة الكبيرة على نفس المحتويات ولكن بكميات أكبر.