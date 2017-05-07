«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان

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قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إعادة المداولة حول المادة 9 من قانون الاستثمار - والتي تعطي الحق للوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، رغم التصويت عليها مرتين خلال الجِلسة العامة ومرتين بلجنة الشؤون الاقتصادية، أمر غير مفهوم، وكسر لإرادة البرلمان.

وتعجب رئيس الهيئة البرلمانية من إعادة المداولة، قائلًا: "لماذا نجد محاولات مستميتة للإبقاء على صلاحيات قد يكون من شأنها تعقيد مناخ الاستثمار؟"، مؤكدًا أن التلاعب في اللائحة التنفيذية للقانون كفيل بنسفه وجعله هو والعدم سواء .

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وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، رفضه التام لإعادة المداولة حول المادة 9 من قانون الاستثمار الجديد، لما يشوب التنازع عليها من شبهات في محاولة انتزاع بعض الوزارات لصلاحيات لم يقرها القانون في مواده، لتصير اللائحة بابا خلفيا لخلق توازنات وهمية، مضيفًا: "تمت الموافقة على المادة 9 أكثر من مرّة في الجلسة العامة واللجنة المختصة، وهذا هو رأي المجلس الذى يتحتم على الحكومة الالتزام به، وعدم معارضته بمحاولات لانتزاع صلاحيات قد لا تصب في صالح المواطن".