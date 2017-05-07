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فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره

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فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره

التحرير

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قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، إلى الكويت والبحرين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الكويت لديها فائض مالي كبير، ترغب في استثماره، مشيرًا إلى أن لديها فرص استثمار واعدة، وأن صدور قانون الاستثمار في صورته النهائية، ستجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحًا.

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وأضاف، أن السيسي، يرغب في الاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية، والتي تساهم في عملية التنمية والإنتاج الاقتصادي في دول الخليج، كذلك سيبحث القضايا العربية الساخنة في سوريا وليبيا واليمن.

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التحرير

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