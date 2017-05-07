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«سياحة البرلمان» تشيد بتسهيلات الحكومة لجذب السائحين العرب

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«سياحة البرلمان» تشيد بتسهيلات الحكومة لجذب السائحين العرب «سياحة البرلمان» تشيد بتسهيلات الحكومة لجذب السائحين العرب

التحرير

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‏‫أشادت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالتسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها لجذب السياحة العربية والخليجية إلى خلال موسم الذروة، الذي يبدأ في شهر يونيو المقبل.

وثمّنت مصطفى، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، القرارات التي اتخذتها وزارة الخارجية وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية بمنح مواطني دول الخليج العربي والجنسيات المقيمة بها تأشيرات فورية في جميع منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى تفعيل التأشيرة الإلكترونية لجميع السائحين ومن بينهم السياح من الدول العربية.

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وأعلنت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تأييدها للتسهيلات الخاصة بدخول السيارات بنظام "التربتك" حتى يتسنى للسائحين العرب، خاصة من دول الخليج وليبيا والأردن بالقدوم بسياراتهم إلى المناطق السياحية داخل مصر والعودة بنفس لوحات سياراتهم إلى دولهم، متوقعة أن تسهم هذه التسهيلات التى جاءت فى إطار التعاون بين لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب والحكومة في تحفيز الحركة السياحية البينية الوافدة إلى مصر وجذب أعداد كبيرة من السائحين العرب، خاصة من دول الخليج.

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التحرير

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