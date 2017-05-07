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طلب إحاطة بشأن تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات

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طلب إحاطة بشأن تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات طلب إحاطة بشأن تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات

التحرير

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات.

وقالت ثابت - في طلبها - إن هناك ما يقرب من مليون مريض بضمور العضلات في ، وهو مرض وراثي لا علاج له، يداهم أجسام الأطفال بدءًا من سن الثالثة، ويصيب الذكور بسقوط تام وعدم قدرة على السير والوقوف، ويظهر المرض عند تضخم عضلة السمانة وباقي العضلات لينتهي الأمر بعضلة القلب، ويصيب هذا المرض طفلًا بين كل 3500 طفل على مستوى العالم، ليضطر المصابون لاستخدام كرسي متحرك بمجرد بلوغ الحادية عشرة، ويتعرضون للموت المبكر ببلوغ الثلاثين.

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أضافت ثابت: "حتى الآن لم يصدر قرار ببناء مستشفى لمرضى ضمور العضلات، الذين يعانون من جهل الأطباء دائما، فلا يوجد أطباء متخصصون للتعامل مع حالاتهم، كما أن التأمين الصحى يرفض معالجتهم، وفقا للقرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، وبموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة"، موضحة أن التهميش هو سيد الموقف فى التعامل مع مليون قعيد بمرض ضمور العضلات في مصر، دون رعاية أو مراكز علاجية أو اهتمام حكومي، بينما استطاعت الدول الأخرى استحداث أدوية للتغلب على تطور المرض.

 

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التحرير

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