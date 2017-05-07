طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بالقصاص لضحية «خلفة البنات»

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كتب – إسلام عبد الخالق

نظم العشرات من طلاب جامعة الزقازيق في الشرقية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للجامعة؛ للمطالبة بالقصاص من قتلة زميلتهم «أماني» التي لقيت مصرعها شنقًا على يد زوجها وحماتها بقرية «الكفر القديم» الاثنين الماضي.

ورفع الطلاب، لافتات تحمل صور زميلتهم الراحلة، وعبارات «ربنا يرحمك يا أماني» وسط مشاركة عدد كبير من زملاء الراحلة من طلاب قسم اللغة الفرنسية بالفرقة الرابعة بكلية التربية.

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كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة «أماني فوزي يوسف رجب» 21 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم فرنساوي، يتهمون فيه زوجها «تامر.أ.ف.ع» 22 عامًا، مُقيم بقرية «الكفر القديم» بمركز بلبيس، عريف بالقوات المُسلحة، بشنقها هو وأسرته؛ بسبب خلافات عائلية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4296 إداري بلبيس لسنة 2017، فيما تمكن ضباط فريق البحث الجنائي من ضبط الزوج المُتهم، بعدما أشارت التحريات إلى وجود خلافات عائلية متكررة بين المجني عليها وحماتها وابنتيها؛ حيث كانت المجني عليها أم لطفلة عمرها 10 أشهر، بالإضافة إلى حملها في الشهر الرابع.

وتبين من المعاينة الجنائية لموقع الحادث، أنه تم العثور على جثة «أماني» مُصابة بكدمة من الجانب الأيسر من الوجه، وآثار خنق حول رقبتها، فيما أقر الزوج (المُتهم) بأنها انتحرت شنقًا بـ «ملاية السرير»، إلا أنه تبين للنيابة العامة وجود شبهة جنائية في الواقعة؛ حيث أن آثار الخنق تختلف عما قد تصنعها «الملاية»، فأمرت بحبس المتهم 4 أيانم على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.