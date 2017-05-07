الأهلي: طلبنا استضافة بطولة إفريقيا والسوبر لكرة اليد

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أكد مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت بطلب رسمي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد لاستضافة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الأفريقي، على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الجزيرة.

وقال مروان هشام فى تصريحات صحفية «طلبنا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، استضافة كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس الإفريقية العام المقبل، في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي»

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و أضاف «نتنمى أن يوافق الاتحاد الإفريقي على هذا الأمر؛ حتى يواصل الأهلي نجاحاته المعتادة في استضافة البطولات الإفريقية».