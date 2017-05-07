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عبد الحفيظ يحدد موعد عودة حجازي للمشاركة في المباريات

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عبد الحفيظ يحدد موعد عودة حجازي للمشاركة في المباريات عبد الحفيظ يحدد موعد عودة حجازي للمشاركة في المباريات

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية، قبل مواجهة زاناكو الزامبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي فريق زاناكو الزامبي ضمن الجولة الأولى من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 13 مايو الجاري، على برج العرب بالأسكندرية.

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وأوضح مدير الكرة بالأهلي، للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية، يوم الخميس، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة التي تقام يوم السبت.

و أضاف عبد الحفيظ، إن أحمد حجازي مدافع الفريق، يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

وأكد  أن حجازي سيبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المباريات الجماعية عقب مباراة النصر للتعدين بالدوري، والمقرر لها غدا الإثنين، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

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