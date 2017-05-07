بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية ورياضية بجامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت التعليمية والرياضية التابعة لجامعة بني سويف، في حضور الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.

وشملت الافتتاحات كليات: "تكنولوجيا وعلوم الفضاء، الآثار، العلوم، الطب البيطري"، بالإضافة إلى افتتاح معهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والمعهد القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب افتتاح مستشفى الجامعة الجديد شرق النيل وتطوير مستشفى الجامعة غرب النيل.



كما تضمنت الافتتاحات بعض المنشآت الرياضية التي تخدم طلبة وطالبات الجامعة، منها افتتاح ملاعب الإسكواش والهوكي والخماسي وحمام السباحة والغطس الأولمبي.

ومن المقرر مشاركة وزير التعليم العالي اجتماع المجلس الأعلى لنواب الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن تختتم الزيارة بحضور احتفالية عيد العلم السادس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة.