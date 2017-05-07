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ضبط موظفين بأوقاف أسوان ينتميان لجماعة الإخوان

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ضبط موظفين بأوقاف أسوان ينتميان لجماعة الإخوان ضبط موظفين بأوقاف أسوان ينتميان لجماعة الإخوان

مصراوي Masrawy

ضبط موظفين بأوقاف أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:
ضبطت حملة أمنية من مباحث أسوان، بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطني، موظفين بأوقاف أسوان، ينتميان لجماعة الإخوان، ومتهمين بالقيام بأعمال عدائية ضد رجال الشرطة والجيش.

والمضبوطان هما: "ت. ز. ح"، 37 سنة، خطيب وإمام مسجد بمديرية أوقاف أسوان، مقيم بدائرة قسم أول أسوان، و"ح. خ"، 30 سنة، إمام وخطيب مسجد بأوقاف أسوان، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان.

تحرير عن ذلك المحضرين رقمي 3088/2017 إداري قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة.

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