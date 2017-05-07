رئيسة جهاز تنمية 15 مايو: إنشاء ملعب خماسي بالإسكان الاجتماعي للمدينة

كتبت- ندى الخولي:

قالت تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه يجري إنشاء ملعب خماسي بمنطقة الـ90 فداناً "إسكان اجتماعي" بالمدينة، بمساحة 4025 م2.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الإسكان، الأحد، بأن المعلب الخماسي يشمل ملعب من النجيلة، ومدرجات، وبرجولات في الحديقة، ومبنى به: حمامات، وغرفة تغيير ملابس، وأوفيس، وغرفة مشرف، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 20 نوفمبر المقبل.

وقالت جرجس، إن تنفيذ هذا الملعب يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات الرياضية المختلفة على أعلى مستوى لفئة الشباب، لممارسة أنشطتهم الرياضية والترفيهية.