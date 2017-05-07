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مصطفى الفقي: هويتنا الإفريقية لها الأولوية دائما

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مصطفى الفقي: هويتنا الإفريقية لها الأولوية دائما مصطفى الفقي: هويتنا الإفريقية لها الأولوية دائما

مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي الكاتب السياسي

كتبت- هاجر حسني:

قال مصطفى الفقي، الكاتب السياسي، إن دائما تلقت الدعم من البلدان الإفريقية، ونشعر دائما بأن هويتنا الإفريقية لها الأولوية، بحسب قوله.

وأضاف الفقي- خلال كلمته في افتتاح الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات تحت عنوان "حاضر الإعلام الإفريقي ودور الإعلاميات الإفريقيات في تشكيل مستقبله"، بحضور ٣٥ إعلامية إفريقية، أنه في مصر لا يوجد أي فارق بين الأشخاص وبعضهم ولا يوجد تمييز على أي أساس، ولذلك فلا توجد أي عوائق بين المصريين وأشقاءها في إفريقيا.

وعرض الفقي خلال كلمته مواقف لمصر مع عدة بلاد عربية وافريقية أخرى على مر التاريخ كمثال دورها في دعم القضية الفلسطينية قائلا "مصر لديها سياسة خارجية تتميز بالشفافية ولا تكيل بمكيالين، وعرضت هذه المواقف لأبرهن لكن أننا مستمرون على هذه المبادئ مع الدول الأفريقية"، موجها حديثه الاعلاميات الإفريقيات.

وتابع "نحن نعيش في تضامن كامل مع الإخوة في إفريقيا، ونلتزم بالمبادئ الأساسية بالسلام والاستقرار في العالم أجمع، خاصة وأن ثلثي الدول العربية تقع في إفريقية".


وأكد الفقي، موجها حديثه للإعلاميات: "لديكم إخوة هنا يمكنكم الاعتماد عليه، وسنكون دائما داعمين لكم لأن ما بيننا هو دم مشترك".

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