تأجيل محكمة رئيس حي روض الفرج المتهم بالرشوة لـ 6 يونيو

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان عبدالله، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس حي روض الفرج المهندس محمد عبدالنبي أبو العينين، المتهم بالرشوة مقابل إصدار تراخيص هدم وبناء مخالفة للقانون، لجلسة 6 يونيو المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لمناقشة الشهود.

كانت النيابة قد قررت إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة لاتهامه بتلقي رشوة من رجل أعمال ووجهت له تهمة الإخلال بأعمال وظيفته.