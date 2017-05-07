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تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين لـ 21 مايو

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تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين لـ 21 مايو تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين لـ 21 مايو

مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ناصر هاشم المحامي، وكيلاً عن محسن هاشم الصحفي، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين ووقف إعلان النتيجة لجلسة 21 مايو الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٦٠ لسنة ٧١ قضائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ونقيب الصحفيين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم ١٧ مارس، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين و٦ من أعضاء المجلس، شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون والدستور من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز، وغير من الإجراءات المعيبة.

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