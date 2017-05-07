بالصور.. وقفة لطلاب جامعة الزقازيق للمطالبة بالقصاص من زوج "أماني" و"حماتها"

الشرقية – فاطمة الديب

نظم العشرات من طلاب قسم اللغة الفرنسية بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، وقفة أمام الباب الرئيسي للجامعة؛ للتضامن مع أسرة زميلتهم "آماني" التي لقيت مصرعها شنقًا على يد زوجها وحماتها الإثنين الماضي.

ورفع الطلاب لافتات تحمل صور زميلتهم الراحلة، فيما شارك في الوقفة عدد كبير من طلاب الأقسام المختلفة بكليات الجامعة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من أسرة "أماني فوزي يوسف رجب" 21 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم فرنساوي، يتهمون فيه زوجها "تامر.أ.ف.ع" 22 عامًا، مُقيم بقرية "الكفر القديم" بمركز بلبيس، عريف بالقوات المُسلحة، بشنقها هو وأسرته؛ بسبب خلافات عائلية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4296 إداري بلبيس لسنة 2017.

وتمكن ضباط فريق البحث الجنائي من ضبط الزوج "المُتهم"، فيما تبين من التحريات، وجود خلافات عائلية متكررة بين المجني عليها وحماتها وابنتيها؛ حيث أن المجني عليها طالبة في السنة النهائية من الدراسة الجامعية، فضلًا عن كونها أم لطفلة عمرها 10 أشهر، بالإضافة إلى أنها حامل في شهورها الأولى.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، عن العثور على جثة "آماني" مُصابة بكدمة من الجانب الأيسر من الوجه، وآثار خنق حول رقبتها، فيما أقر الزوج "المُتهم" بأنها انتحرت شنقًا بـ"ملاءة السرير"، إلا أنه تبين للنيابة العامة وجود شبهة جنائية في الواقعة؛ حيث إن آثار الخنق تختلف عن تلك التي تحدثها الملاءة، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.