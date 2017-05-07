95 ألف طالب بالشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أدى 95 ألف و503 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية، اليوم الأحد، امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 513 لجنة بمختلف مدارس الإسكندرية، وسط اجراءات أمنية مشددة.

من جانبه، قال جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه كلف مديرى الإدارات التعليمية الثمانية بإجراء جولات مرورية لتفقد لجان الامتحانات؛ للتأكد من توفير الجو الملائم لأدائها.

وأشار"ذكرى" إلى حظر المحمول داخل اللجان الامتحانية سواء للطلاب أو المراقبين أو المتابعين؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة فضلاً عن تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الجميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو التأمين، لافتًا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.