أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

95 ألف طالب بالشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات في الإسكندرية

Google+ Print
95 ألف طالب بالشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات في الإسكندرية 95 ألف طالب بالشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات

الإسكندرية – محمد عامر:

أدى 95 ألف و503 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية، اليوم الأحد، امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 513 لجنة بمختلف مدارس الإسكندرية، وسط اجراءات أمنية مشددة.

من جانبه، قال جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه كلف مديرى الإدارات التعليمية الثمانية بإجراء جولات مرورية لتفقد لجان الامتحانات؛ للتأكد من توفير الجو الملائم لأدائها.

وأشار"ذكرى" إلى حظر المحمول داخل اللجان الامتحانية سواء للطلاب أو المراقبين أو المتابعين؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة فضلاً عن تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الجميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو التأمين، لافتًا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

ضبط هارب من 70 حكمًا قضائيًا بإجمالي 94 سنة حبس في الساحل

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

سائقو النقل العالقون في أسوان يرسلون استغاثة إلى مصراوي

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور- طبخ ومسابقات مع داليا البحيري في مهرجان "كايرو بايتس"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس