بالصور.. وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، جولة بمباني ومنشآت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية (إحدى المنظمات ‏ التابعة لجامعة الدول العربية).

تفقد الوزير خلال الجولة التي رافقه خلالها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، ‏بالإضافة إلى معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.

يشار إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوقع، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي ‏بين الأكاديمية وهيئة المحطات النووية، في مجالات علوم وتطبيقات تكنولوجيا ‏الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوليد الكهرباء من المحطات النووية.