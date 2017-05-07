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بالصور.. وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (1)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (1)

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (2)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (2)

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (3)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (3)

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (4)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (4)

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (5)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (5)

وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (6)وزير الكهرباء يتفقد مباني الأكاديمية العربية للعلوم (6)

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، جولة بمباني ومنشآت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية (إحدى المنظمات ‏ التابعة لجامعة الدول العربية).

تفقد الوزير خلال الجولة التي رافقه خلالها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، ‏بالإضافة إلى معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.

يشار إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوقع، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي ‏بين الأكاديمية وهيئة المحطات النووية، في مجالات علوم وتطبيقات تكنولوجيا ‏الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوليد الكهرباء من المحطات النووية.

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