«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

التحرير

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علقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على زيارة الراقصة الاستعراضية سما المصري، لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت سما المصري، نشرت أول أمس الجمعة، صورًا على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، خلال تواجدها وسط مجموعة من العاملين بالمشروع، وكتبت: «من زيارتي للعاملين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. المهندسة سما المصري».



وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الوزارة بريئة من زيارة سما المصري لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا «لم ندعوها لزيارة المشروع».

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وأضاف يونس: «سما المصري، ذهبت لموقع العمل بالمشروع بناءً على دعوة من إحدى شركات المقاولات العاملة هناك»، مشيرًا إلى أن «هذا المشروع يستطيع أي مواطن الذهاب إليه ومتابعة سير العمل».