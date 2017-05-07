أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على زيارة الراقصة الاستعراضية سما المصري، لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت سما المصري، نشرت أول أمس الجمعة، صورًا على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، خلال تواجدها وسط مجموعة من العاملين بالمشروع، وكتبت: «من زيارتي للعاملين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. المهندسة سما المصري».

4f29e50978.jpg
وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الوزارة بريئة من زيارة سما المصري لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا «لم ندعوها لزيارة المشروع».

96c014e1c6.jpg

شاهد أيضا

وأضاف يونس: «سما المصري، ذهبت لموقع العمل بالمشروع بناءً على دعوة من إحدى شركات المقاولات العاملة هناك»، مشيرًا إلى أن «هذا المشروع يستطيع أي مواطن الذهاب إليه ومتابعة سير العمل».

f3a0babfae.jpg

857c1bd5e7.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان