وزير الري يجتمع بمهندسي مشروع قناطر أسيوط الجديدة

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم الأحد، بعدد من مهندسي ومسئولي مشروع قناطر أسيوط الجديدة، خلال زيارته لمحافظة أسيوط.

وتفقد عبد العاطي، المراحل النهائية لمشروع القناطر الجديدة والمحطة الكهرومائية، وذلك في إطار آليات العمل بالمحطة، استعدادًا لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها رسميا أكتوبر المقبل.

مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية، يقوم بتحسين حالة الري في 5 محافظات وهي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، إضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي حمولة 70 طنًا، بعرض 4 حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلًا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدى 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من المشروع.