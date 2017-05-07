21.3 مليار جنيه إجمالي حصيلة الإقرارات الضريبية للشركات العام الحالي

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قال عمرو الجارحى وزير المالية: إن "حصيلة الإقرارات الضريبية للشركات بلغت نحو 21 مليار و338 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي".

وأضاف "الجارحي" خلال مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية للعام الحالي 2016-2017، اليوم الأحد، أن عدد الإقرارات الضريبية بلغ نحو 2 مليون و391 ألف جنيه مع انتهاء موسم الضرائب الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالى حصيلة الضرائب خلال 10 أشهر (الفترة من يوليو إلى أبريل 2017) سجلت نحو 289 مليار جنيه.

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وأوضح أن إجمالي حصيلة الضرائب عن شهر أبريل فقط بلغت نحو 40 مليار جنيه و27 مليون، فيما حقق صافي ضرائب الدخل نحو 25 مليار جنيه، كما سجلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 15 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك نحو 10 شركات قامت بتسديد الضرائب وهي شركة السويدي، وأوراسكوم للإنشاءات، ومدينه نصر للإسكان والتعمير، وجونسون مصر، ونستله مصر، وسامسونج، والمصرية للاتصالات، وشركة البحيرة للغاز، والمتحدة للغاز، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي.