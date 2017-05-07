أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم استقرارًا ملحوظًا، ليسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 18 جنيهًا للشراء و 18.10 للبيع.

بينما سجل متوسط سعر اليورو، في البنوك المصرية نحو 19.15 جنيه للشراء و19.25 للبيع، والجنيه الأسترليني نحو 22.40، والبيع 22.65 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.70 جنيه للشراء و17.90 للبيع.

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أما العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء و4.8 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.95 جنيه للشراء و59.40 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.70 للشراء 4.90 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و47.80 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.25 للشراء و25.45 للبيع.

وفي السوق السوداء، شهدت الأسعار ارتفاعًا نسبيًا ليسجل الدولار نحو 18.25 واليورو نحو 19.30 جنيه، والجنيه الأسترليني نحو 22.60، وعلى صعيد العملات العربية - فقد سجَّل الريال السعودي نحو 5.00 جنيه، والدينار الكويتي نحو 59.00 جنيه.