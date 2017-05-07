وزير النقل ينتقد تأخر تطوير مزلقانات السكة الحديد

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عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا اليوم الأحد، مع مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، والشركات المنفذة لتطوير المزلقانات، لمتابعة تنفيذ مشروع تطويرها، وخطة صيانة عربات السكك الحديدية.

واستعرض الوزير خلال اجتماعه، مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات، تقدم الأعمال في المشروع بعد الانتهاء من تطوير 209 مزلقانات، حيث تم الانتهاء خلال الشهر الماضي من تطوير 9 مزلقانات، وأبدى الوزير عدم رضاه عن معدلات التنفيذ.

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وطالب «عرفات» بوصول معدل تنفيذ تطوير المزلقانات إلى 30 مزلقانًا شهريًا، وأن يتم توقيع غرامات على الشركات المتأخرة فى معدلات التنفيذ، مشددًا على العمل على مدى 24 ساعة، وعمل محاضر تنسيق أسبوعية بين الشركات المنفذة، وهيئة السكك الحديدية مع ضرورة قيام اللجنة الخاصة بتسيير المشروع والتي تضم ممثلي وزارات النقل والري والأوقاف والتنمية المحلية بحل كل المعوقات لإزالة أي معوقات وسرعة الإنجاز.

كما عقد «عرفات» اجتماعًا آخر مع اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة تابع الوزير خطة صيانة العربات بمختلف أنواعها (الإسباني - الفرنساوي - المطورة - المميزة وعربات النوم) وكذلك صيانة تكييف العربات والبدء في تركيب مراوح بالعربات غير المكيفة والتي كان قد وجه بها خلال الاجتماع السابق.