بالأرقام.. تراجع صادرات الجلود المصرية للاتحاد الأوروبي وارتفاع المعادن

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أظهر أحدث تقرير صادر من وزارة التجارة الخارجية والصناعة، اليوم الأحد، زيادة واردات مصر من معادن ومصنوعاتها بنحو 28% لتسجل 1.6 مليار يورو مقابل 1.3 مليار يورو في العام السابق له، كما ارتفعت واردات الأثاث ومنتجاته بنحو 20% لتبلغ 127 مليون يورو، مقابل 106 ملايين يورو في 2015، فضلًا عن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية والتي ارتفعت بنحو 16 % لتبلغ 8.4 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو.

وأظهر "التقرير" ارتفاع حجم الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، لتسجل 20.6 مليار يورو مقابل 20.4 مليار يورو خلال 2015.

وفي مارس الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة العجز في الميزان التجاري سجلت تراجعًا بلغ 40.5%، خلال شهر ديسمبر 2016، وبلغ العجز في الميزان التجاري 2.38 مليار دولار أمريكي، مقابل 4 مليارات لنفس الشهر من العام الماضي، وهو تراجع كبير في العجز بنسبة سنوية تبلغ 40%.

وقال "الجهاز": إن "قيمة الصادرات سجلت انخفاضًا بنسبـة 1.3%، حيث بلغت 2.01 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 2.04 مليار لنفس الشهر من العام السابق.

بينما لفت تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم إلى تراجع واردات مصر من الحاصلات الزراعية بدون قطن بنحو 26% ليبلغ 894 مليون يورو مقابل 1.2مليار يورو، كما انخفضت واردات الصناعات الغذائية بنحو 15% لتبلغ 421 مليون يورو مقابل 493 مليون يورو، وتراجعت واردات الكيماويات والأدوية بنحو 4% لتسجل 2.6 مليار يورو مقابل 2.8 مليار يورو في 2015.

وأوضح أن صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي تراجعت بنحو 8% لتسجل 6.6 مليار يورو مقابل 7.2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق له.

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وكان البنك المركزي كشف في تقريره فبراير الماضي، عن ارتفاع صادرات مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2016 /2017 لتسجل 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال الربع المناظر 2015 ـ 2016، موضحًا أن صادرات مصر من الوقود والزيوت ومنتجاتها بلغت 1.5 مليار دولار، منها بترول خام بقيمة 908 ملايين دولار، ومنتجات بترولية بقيمة 617.9 مليون دولار.

ويقول تقرير وزارة التجارة: إن "إجمالي صادرات مصر من البترول الخام ومنتجاته تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 23% ليبلع 2.4 مليار يورو مقارنة 3.1 مليار يورو، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 15% لتسجل 94 مليون يورو خلال العام الماضي مقابل 111 مليون يورو فى 2015".

ولفت التقرير إلى تراجع صادرات الجلود ومنتجاتها لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بنحو 8% لتبلغ 82 مليون يورو مقابل 89 مليون يورو في 2015، وانخفضت صادرات الأثاث ومنتجاته بنحو 13% لتسجل 18 مليون يورو مقابل 20 مليون يورو، وشهدت القطن وغزل ومنسوجات وملابس ومفروشات انخفاضًا بنحو 5 % لتبلغ 834 مليون يورو.

وأوضح أن صادرات المعادن ومصنوعاتها ارتفعت بنحو 1% لتسجل 447 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار، فيما تضاعفت صادرات الكيماويات والأدوية لتبلغ 639 مليون يورو مقارنة 422 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 51%، كما زادت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية (بدون القطن) لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 11% لتسجل 752 مليون يورو مقارنة 677 مليون يورو.

وزادت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي من الكتب والورق بنحو 5 % لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار فى العام السابق له، كما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 3% لتبلغ 610 ملايين دولار مقابل 591 مليون دولار فى 2015.