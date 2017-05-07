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المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية نهاية مايو الجاري

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المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية نهاية مايو الجاري المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية نهاية مايو الجاري

التحرير

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قال عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الأحد: إن "الموعد المتوقع لطرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية، قد يكون نهاية شهر مايو الجاري، أو منتصف شهر يونيو المقبل".

وتستهدف المصرية طرح سندات دولار جديدة بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح ما بين نحو 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل2017-2018.

وطرحت المالية في شهر يناير الماضي سندات دولارية بالأسواق الدولية، ونجحت الوزارة في جمع نحو 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرج، وهي السندات التي تم دمجها في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وساهمت في رفعه.

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وتعد السندات الدولارية التى طرحتها لصالح البنك المركزي، هي الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث أنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%.


 

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