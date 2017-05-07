سانشيز: أشعر بالإحباط في أرسنال

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أكد اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، أنه سيناقش مستقبله مع أرسين فينجر، مدرب الفريق، في نهاية الموسم الحالي، خاصة أنه يشعر بالإحباط الشديد لعدم تتويجه بالألقاب الكبرى، التي تجعل منه لاعبًا عظيمًا، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

وأوضح سانشيز، أنه لا يرغب في التحدث عن مستقبله حاليًا، حتى لا يفقد تركيزه عن الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرًا إلى رغبته في إنهاء الموسم بقوة ومن ثم تحديد مستقبله مع الفريق.

وأشار سانشيز إلى أن أي لاعب يرغب في الوصول إلى القمة يتوجب عليه التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوريات المحلية، فتلك الألقاب هي من تصنع عظمة أي لاعب، مؤكدًا على أن الموسم الحالي لم يكن جيدًا، حيث أتى إلى أرسنال للتتويج بالألقاب والمنافسة بقوة في دوري الأبطال والوصول على أقل تقدير إلى نصف النهائي، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف سانشيز أنه يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا فهي حلم جميع اللاعبين، ولكنه يشعر بالإحباط الشديد لموقف الفريق حاليًا بالخروج المبكر من البطولة إلى جانب ابتعاده التام عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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وأكد سانشيز أنه عند قدومه إلى أرسنال شعر بقدرته على التتويج بالألقاب مع ذلك الفريق الذي يرى أنه يقدم أفضل كرة قدم في إنجلترا، مشيرًا إلى أنه لعب مع الكثير من الفرق ويستطيع التأكيد أن إمكانيات لاعبي أرسنال كبيرة ولا توجد فوارق كبيرة بينهم وبين الأندية الأخرى.

وأشار سانشيز إلى أن اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق النجاحات في كرة القدم ينبغي أن يشعروا بالغضب عندما لا تسير الأمور معهم على أفضل ما يرام، مؤكدا على أنه يشعر بالإحباط في بعض الأحيان خاصة في المباريات التي يسيطر عليها أرسنال تماما ومن ثم يرتكب خطأ بسيط يكلفهم المباراة بالكامل، وهي تفاصيل صغيرة تشغف من حظوظ الكدفعجية في التتويج باللقب.

والجدير بالذكر أن سانشيز يقدم موسما استثنائيا مع أرسنال هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل 24 هدفا في جميع المسابقات، ولكن بشكل عام يعاني أرسنال كثيرا حتى في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يقبع الفريق في المركز السادس وتنتظرهم مباراة هامة للغاية اليوم أمام مانشستر يونايتد للإبقاء على حظوظ الفريق في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.