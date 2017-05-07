أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه

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تمكن فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، من التأهل إلى كأس العالم للأندية، بعدما نجح في الفوز على فريق ويلينجتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا.

وكان أوكلاند حقق الانتصار ذهابًا بنتيجة 3-0 على ملعبه في الأسبوع، ليتوج بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا للمرة التاسعة في تاريخه.

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وسيشارك أوكلاند سيتى في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، والتي ستقام في الأمارات للمرة التاسعة، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أي فريق آخر في العالم.

وكان أوكلاند احتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب في 2014، ومن المقرر أن يواجه الجزيرة الإماراتي في السادس من ديسمبر، ليتأهل الفائز منهما إلى دور الثمانية في البطولة.