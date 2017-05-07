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حل لغز سرقة 23 ألف جنيه من مقاول بالهرم.. عصابة "الشرطة المزيفة" السبب

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حل لغز سرقة 23 ألف جنيه من مقاول بالهرم.. عصابة "الشرطة المزيفة" السبب حل لغز سرقة 23 ألف جنيه من مقاول بالهرم.. عصابة "الشرطة المزيفة" السبب

مصراوي Masrawy

حل لغز سرقة 23 ألف جنيه من مقاول بالهرم

كتب - محمد شعبان:
لم يتوقع صاحب شركة مقاولات، أن يقع في "فخ" خططت له سيدة تعرف عليها بكازينو النيل بشارع الهرم.

مساء يوم 4 مايو الماضي، تعرف "عبد الرحيم ع."، 42 عاما، سعودي الجنسية، على إحدى السيدات، وتوجه رفقتها إلى شقته حيث ينتظره صديقاه، لكنهم فوجئوا بحضور 5 أشخاص، ادعوا أنهم رجال شرطة من مباحث الآداب، واستولوا منهم على 23 ألف جنيه، و800 ريال سعودي، ونظارة، و6 هواتف محمولة، وساعتي يد، وبعض الملابس، واصطحبوا الفتاة، وفروا هاربين.

وعقب تقدمه ببلاغ بديوان قسم الهرم، توصلت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن مرتكبي الواقعة هم "مروة م."، 31 عاما، وزوجها "تامر ع."، 38 عاما، بالاشتراك مع 3 عاطلين، جميعهم يقيمون بالطالبية.

وتمكن العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدت الاولى اتفاقها مع زوجها على إحضار باقي المتهمين، والادعاء بأنهم رجال شرطة بقصد سرقة المجني عليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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