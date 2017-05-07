«من 128 وحتى 500».. أسعار «فيات» المستعملة بمصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، والتى ساهمت بشكل واضح في خلق حالة من الرواج، ارتفعت على إثرها أسعار السيارات بشكل عام.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "فيات"، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

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السيارة الأعرق في السوق المصرية وواحدة من أشهر الإصدارات التي لا تزال تمتلك تواجدًا كبيرًا داخل الشوارع، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ نهاية السبعينات وحتى 2009 في الوقت الحالى - ومع ارتفاع الأسعار- بأسعار لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

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تتمتع السيارة بسمعة طيبة على مستوى السوق المصرية، لاسيما وأنها من أوائل الإصدارات التي وُجدت في الشوارع بمحرك ذى سعة 2000 CC، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ سبعينات القرن الماضي بأسعار لا تتجاوز 25 ألف جنيه.

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تعتمد عليها الشركة الإيطالية بشكل رئيسي في السوق المصرية بالوقت الحالي، وتعرض موديلاتها منذ 2005 وحتى الآن، بأسعار تتراوح من 95 ألفًا إلى 300 ألف جنيه للفئات الأوتوماتيك، ومن 70 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه للمانيوال.

سيينا - شاهين

احتفظت بمكانة طيبة على مدار السنوات الأخيرة، وتعرض موديلاتها التي بدأت من 2001 بأسعار لا تتجاوز 55 ألف جنيه، فيما تعرض السيارة الشهيرة “شاهين” بأسعار لا تتخطى 50 ألف جنيه.

أونو

تعرض موديلاتها التي تمثل واحدة من أشهر السيارات في مصر منذ عام 1991 وحتى 2006، بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا لتصل إلى حد أقصى 60 ألف جنيه.