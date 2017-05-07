بالصور.. أحدث سفينة سياحية في العالم تعبر قناة السويس

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بأن القناة حققت، اليوم الأحد، رقما قياسيا استثنائيا بعبور 65 سفينة تحمل 4 ملايين طن بضائع، بواقع 35 سفينة عابرة من الشمال، بحمولات بلغت مليوني طن، في مقدمتها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف و360 طنا، قادمة من روتردام، في طريقها إلى سنغافورة.

وبلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 30 سفينة، بحمولة مليوني طن بضائع على رأسها سفينة الحاويات الليبرية العملاقة MSC REEF، بحمولة 198.8 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة شمالا إلى إسبانيا.

وأضاف الفريق مميش أن حركة الملاحة اليوم، شهدت عبور أحدث سفينة سياحية في العالم "NORWEGIAN JOY" في أول رحلة لها بالقناة، بعد دخولها الخدمة في 4 مارس 2017، حيث يبلغ طول السفينة 331 مترا وعرضها 41 متراً، وحمولتها 183 ألف طن، وترفع علم جزر الباهاما، قادمة من كريت ومتجهة إلى عمان، والتي يمكنها نقل 3883 راكبا، ويبلغ عدد طاقمها 1821 فردًا.