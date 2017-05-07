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وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تخدم 4 ونصف مليون مواطن سنويًا.."

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وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تخدم 4 ونصف مليون مواطن سنويًا.." وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تخدم 4 ونصف مليون مواطن سنويًا.."

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي ببني سويف (1)

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم يعانون مشكلة حقيقية في عدد "الأسرّة" داخل المستشفيات في كلها بصفة عامة، وليست داخل المستشفيات الجامعية فقط، مشيرًا إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية تخطت الـ6 مليارات جنيه موزعة على 89 مستشفى، بينها 4 مليارات للمرتبات والأجور فقط.

وأشار "عبد الغفار" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، على هامش على هامش حضوره عدد من الافتتاحات الجديدة بجامعة بني سويف، إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة علاجية لأكثر من 4 مليون ونصف مواطني مصري بنسبة 60% من الخدمة العلاجية المقدمة للمصريين بجميع المستشفيات.

وطالب وزير التعليم العالي نواب البرلمان، والذي وصفهم بالوطنيين بالتدخل لزيادة مخصصات ميزانية المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن ميزانية المستشفيات الجامعية ضعيفة وبحاجة إلى زيادة دعمها من الموازنة العامة للدولة.

واستقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، على هامش حضوره احتفالية الجامعة بمناسبة عيد العلم السادس، بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

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