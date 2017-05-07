​محافظ القاهرة: 167 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة- صور

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في جولة ميدانية، مدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة لتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة والتي بدأت اليوم، الأحد، بامتحان اللغة العربية.

وقال المحافظ، خلال الجولة الميدانية، إن عدد الطلاب بالقاهرة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية يبلغ حوالي 167 ألف تلميذة وتلميذًا موزعون على 802 لجنة.

وأشار عبد الحميد، إلى أنه تلقى تقرير من مديرة مديرية التربية والتعليم أفاد بأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية أكدت أن كافة اللجان تعمل بصفة طبيعية ولم تتلقى أي شكوى وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط من أي لجنة.

وأضاف عبد الحميد، أن هناك تعليمات مشددة لغرف العمليات بالتعامل مع أي شكوى فوراً بمنتهى الحزم والجدية وإنهاءها على الفور، مؤكدا أن عمليات تصحيح الإجابات ستبدأ فور انتهاء الامتحان وذلك لسرعة إظهار النتيجة وطمأنة أولياء الأمور.

وشدد المحافظ على توفير طبيب بكل مدرسة أو زائرة صحية على الأقل للتعامل على أي طارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة.

رافق المحافظ في جولته، فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإبراهيم عبد الهادي، رئيس حي غرب بالقاهرة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.