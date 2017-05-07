أخبار عاجلة

الرئيس الألماني ينتقد التصعيد الأخير في العلاقات مع إسرائيل بعد زيارة جابريل -
ضبط كيلو "فودو وهيروين" بحوزة مسجل في الشرابية -
نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم التماسا لـ"الطيب" لتعيينه رئيسًا لها -
بالصور- وفد من ممثلي المجلس القومي للمرأة يزور محمية وادي الريان -
جهود أمنية لكشف غموض مقتل مدرس أمام منزله بالأقصر -
ضبط 84 جوال كوارتز بحوزة منقبين عن الذهب بالبحر الأحمر -
بالصور.. ميناء الإسكندرية: حركة الشاحنات لم تتأثر بإغلاق كوبري 27 جزئيًا -
استعدادات محافظة أسوان لملتقى توظيف الشباب غدًا -
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​محافظ القاهرة: 167 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرةامتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة

امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (2)امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (2)

امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (3)امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (3)

امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (4)امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة (4)

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في جولة ميدانية، مدرسة الابتدائية المشتركة لتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة والتي بدأت اليوم، الأحد، بامتحان اللغة العربية.

وقال المحافظ، خلال الجولة الميدانية، إن عدد الطلاب بالقاهرة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية يبلغ حوالي 167 ألف تلميذة وتلميذًا موزعون على 802 لجنة.

وأشار عبد الحميد، إلى أنه تلقى تقرير من مديرة مديرية التربية والتعليم أفاد بأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية أكدت أن كافة اللجان تعمل بصفة طبيعية ولم تتلقى أي شكوى وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط من أي لجنة.

وأضاف عبد الحميد، أن هناك تعليمات مشددة لغرف العمليات بالتعامل مع أي شكوى فوراً بمنتهى الحزم والجدية وإنهاءها على الفور، مؤكدا أن عمليات تصحيح الإجابات ستبدأ فور انتهاء الامتحان وذلك لسرعة إظهار النتيجة وطمأنة أولياء الأمور.

وشدد المحافظ على توفير طبيب بكل مدرسة أو زائرة صحية على الأقل للتعامل على أي طارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة.

رافق المحافظ في جولته، فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإبراهيم عبد الهادي، رئيس حي غرب بالقاهرة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك