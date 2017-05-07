"مصراوي" ينشر تقرير الحصيلة الضريبية للدولة حتى نهاية أبريل- صور

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عمارة:

كشف تقرير صادر عن وحدة المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، زيادة في جميع أنواع الضرائب المحصلة حتى نهاية 30 أبريل الماضي.

وبالنسبة لضريبة الدخل لجهات كبار الممولين بلغت 47808.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 108% وإجمالي ضريبة الدخل بلغت 44287.1 مليون جنيه بنسبة 96.5 %.

فيما بلغ إجمالي الضريبة المضافة 132223.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.7 % في فترة 10 شهور من موازنة العام المالي الجاري، وأن نسبة مصلحة الضرائب بدون الجهات السيادية بلغت 224319.4 مليون جنيه 100.3%، فيما بلغت إجمالي الضرائب بإضافة الجهات السيادية 289875 مليون جنيه بإجمالي 100.4%.